Nuevo cambio de ministro del Interior: Dina Boluarte "no sabe a dónde ir", según Cluber Aliaga

En entrevista con Exitosa, el exministro del Interior, Clubes Aliaga, cuestionó al Gobierno por un nuevo cambio en el ministro del Interior y sostuvo que la presidenta Dina Boluarte "no sabe a dónde ir".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el extitular del Ministerio del Interior (Mininter) dejó entrever que la mandataria no tiene claro los objetivos de esta cartera. Además, señaló que la jefa de Estado no es precisa con los perfiles que busca para los titulares de los ministerios.

"Imagínate ese escenario donde tuviéramos un presidente que sí sabe lo que quiere, que sí tiene el objetivo claro, y que es el gran director de la política del Estado y que a cada sector le dice 'yo quiero esto de ti'. Así cambies de ministro, habría una política de seguridad ciudadana. No existe porque la misma cabeza (Dina Boluarte) no sabe a dónde ir", declaró para nuestro medio.

En esa línea, Aliaga resaltó que el Perú necesita de un presidenta que sepa escoger buenos ministros que trabajen en función de objetivos claros. Así, señaló que la "mala dirección" de Boluarte ha influido en los problemas que aquejan a la Policía Nacional del Perú y las demás instituciones adscritas al Mininter.

Walter Ortiz renunció al cargo de ministro del Interior del Gobierno de Dina Boluarte. El referido había llegado a la titularidad del Mininter el 2 de abril de este 2024. A detalle, los motivos de su salida de la cartera ejecutiva aún están por conocerse.

El general PNP, en condición de retiro, se mantuvo en el Ejecutivo poco más de un mes, aunque en este corto periodo estuvo implicado en una controversia, devenida de la decisión de desactivar el equipo especial de policías que apoyaba al Eficcop.

En declaraciones a la prensa, Ortiz Acosta respaldó la medida de la gestión de Boluarte Zegarra. Según indicó, "buscaban reestructurar la Policía para que no haya ninguna injerencia política".

"(...) Hay congresistas y muchos especialistas que están a favor. Esta es una norma, una resolución ministerial que nació írrita, es irregular, es ilegal (...) Al menos yo me he dado cuenta, yo he dispuesto que se investigue esa resolución porque vi que no tenía fundamento (...) simplemente estamos reestructurando para que la Policía no tenga esa injerencia política", dijo a los medios días atrás.