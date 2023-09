¿Cómo habrá terminado? Coreano queda en shock al tomar 'seco y volteado' de caña

21/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los videos más virales e insólitos como el compartido por la cuenta de @yuyaywasimillpu, en la plataforma asiática de TikTok, donde un joven coreano llegó a Ayacucho y probó un vaso de caña, bebida alcohólica popular en la sierra.

En el material audiovisual, de solo 40 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven surcoreano usa un hermoso poncho multicolor y un sombrero negro, y comparte algunas tradiciones al lado de algunos peruanos que viven en Aguas Turquesas, Ayacucho.

Coreano acepta reto 'seco y volteado'

Nuestros compatriotas no dudan en enseñarle la forma de tomar esta bebida alcohólica hecha a base de caña de azúcar y rieron con las peculiares expresiones que realizó el extranjero una vez que la probó.

No conformes con que probara un pequeño sorbo, los peruanos le dijeron que debería tomar más y le sirvieron la bebida en un recipiente, haciendo que él aceptara el reto e incluso acompañara todo con unos cuantos vasos de cerveza.

"Coreano viene a las Aguas Turquesas y acepta el reto del seco y volteado de la rica caña", se lee en la breve descripción del clip, que logró obtener miles de interacciones y alrededor de 65 mil reproducciones en la famosa plataforma china.

Luego, en la escena, se ve que termina bailando huayno con una peruana y muy feliz por compartir gratos momentos y anécdotas en un país que siempre deseó conocer.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al extranjero por llegar al Perú y conocer las distintas tradiciones y costumbres del país, así como el buen trato que recibe por parte de nuestros compatriotas.

Viral en TikTok

"Lo veo y se me cierra la garganta", "terminó en modo peruano", "con eso va a hablar en quechua", "le dieron un vaso grande todavía", "se habrá quedado dormido por la ruta del seguro", "pobrecito, eso es fuerte, cómo habrá terminado", "habrá borrado casete", ¿y cómo terminó?", "lo veo y se me cierra la garganta", "no sean malos, no está acostumbrado", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un grupo de peruanos retaron a un coreano a tomar 'seco y volteado' un vaso de caña, en Ayacucho.