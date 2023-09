"Firulais consentido": Perrito maneja un scotter y enternece las redes sociales

19/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los videos más enternecedores donde muchas personas demuestran el gran cariño que tienen hacia sus mascotas hasta el punto de considerarlos como un integrante más de sus familias. Por ello, un video compartido por la cuenta de @elymamanic, se ve el preciso momento en que una niña juega al lado de su perrito, que maneja un scooter a gran velocidad.

En el material audiovisual, de solo 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pequeña niña luce feliz jugando en la calle, pero no se encontraba sola, ya que a su lado estaba su fiel amigo de cuatro patas, de color negro, en un vehículo que no es típico ver usar en los animales.

Perrito sorprende a todos en scooter

El perrito se encuentra montado en una scooter, mientras que su 'hermana humana' corre detrás de él para poder detenerlo y no tenga ningún accidente. 'Firulais' aparece de forma tranquila y dando a notar que se encuentra muy cómodo con este juguete, causando que los transeúntes del lugar queden sorprendidos por su manejo.

"No sé quién es, pero qué hermoso corazón", se lee en la breve descripción del clip, logrando obtener miles de interacciones y alrededor de 30 mil reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas por la escena y en aplaudir a la pequeña por jugar al lado de su mascota.

Sin embargo, también aparecieron personas que manifestaron estar en contra de humanizar a los animales y otros consideraron que es una irresponsabilidad que el perro viaje a bordo de un scooter en plena calle, ya que podría sufrir un accidente vehicular.

Viral en TikTok

"La niña: no es lo que ven , me está robando mi monopatín, el Firulais", "ella no sabe que está pasando el mejor momento de su vida", "es feliz, pero ella aún no lo sabe", "la inocencia de los niños y de los animales", "esa niña debe tener unos bellos padres. Y un gran corazón cuídenla para que no cambie", "su mejor amigo", "lo más hermoso de la vida", "tiene más equilibrio que yo", "deberían cuidar su espalda, oí que eso les daña", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un perrito fue visto jugando con un scooter y al lado de su pequeña hermana humana.