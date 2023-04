"Firulais consentido": Hombre causa controversia al llevar a su perro en un scooter

16/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los videos de perritos se vuelven tendencia en redes sociales por sus ocurrencias. Estos animalitos se roban nuestros corazones en cada actividad que realizan y que comparten junto a sus dueños.

El video compartido por la cuenta de @rorvangarcia821, en la plataforma de TikTok, causó controversia entre sus seguidores por una peculiar escena protagonizada por un perrito.

Perrito sorprende a todos en scooter

En el clip se ve cómo un hombre decide salir a pasear con su perrito, pero con un scooter. El adorable perrito se encuentra en dos patas montando el scooter de forma tranquila y dando a notar que se encuentra muy cómodo con este juguete, causando que los transeúntes del lugar queden sorprendidos por su manejo.

Asimismo, el señor aparece orgulloso mientras sostenía a su mascota con una correa en caso se escape o se ponga nervioso con la gente de la calle. Pero el perrito mostró no perder el equilibrio en ningún momento.

Seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperarse, los seguidores no dudaron en comentar sobre el enternecedor momento que protagonizaba este pequeño perrito blanco en las calles con su scooter. Sin embargo, otras personas criticaron el hecho de que el señor humanice a los animales y trate a su mascota como un niño, cuando solo es un animal, considerando que según los especialistas es un tipo de maltrato hacia ellos.

El material en la plataforma de origen chino se convirtió en viral al obtener más de 100 mil reproducciones.

"Me saca a la calle, pero con mi patineta", "perfectamente podríamos ser mi mascota y yo", "hermoso, ellos son seres maravillosos", "papi no soy un perro, soy un niño camuflado de Firulais", "tiene más equilibrio que yo", "eso es amor, cuidado, respeto, lealtad, empatía", "morí de amor", "qué nivel, qué buen papá", "qué cosita más linda", "hay Dios mío, hasta dónde hemos llegado, yo haría lo mismo", "el nene en su monopatín, el que puede, puede y el que no critica", "no quiero hijos, solo un perrito adorable como él", "deberían cuidar su espaldita, oí que eso les daña", "pues que no ven que eso, es una maravillosa creación de mi Dios, eso es hermosura al 100%", "qué hermoso bebé", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok.

Otro caso sobre humanizar a los animales

El sacerdote, Jorge Vargas, explicó que es preocupante la forma en que algunos manifiestan más respeto y amor por los animales que por las mismas personas.

Reveló el motivo por el que no se debe humanizar a una mascota: "Los animales son animales. No humanicemos a los animales, porque esto puede ser un problema".