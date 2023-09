¡Increíble! Mujer usa a su perrito como bebé para pedir dinero en las calles

09/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas personas hacen uso de las redes sociales para compartir momentos insólitos y sorprendentes como el compartido por la cuenta de @zuridelgado, donde se ve a una mujer caminar por las calles y acercarse a los vehículos para pedir dinero cargando lo que parece ser un bebé, en Acolman, México.

En el video, de solo 19 segundos, se puede ver a una mujer con pantalón de mezclilla y sudadera gris cargando un bulto que simula a un bebé humano cubierto con una cobija rosa, además de tener una mochila morada, a modo de pañalera; sin embargo, causó el asombro de todos al ver de quién se trataba en realidad.

Era su "perrhijo"

Uno de los conductores que se encontraba detenido por el semáforo se percató del momento y decidió grabar la escena al darse cuenta de que la mujer intenta acomodar "a su bebé" en sus brazos, pero deja al descubierto una parte superior dejando ver a un perrito blanco con manchas negras.

Incluso se ve a la mujer dando algunas 'palmaditas' a su "bebé", y al percatarse que la cobija se va cayendo lo vuelve a cubrir rápidamente en un intento de que nadie descubra su farsa.

"Ya no se puede confiar en la gente, pobre perrito", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones y alrededor de 84 mil 'me gusta' y 4.7 millones de reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron indignados por ver cómo algunos fingen situaciones para generar lástima y así puedan conseguir que otros les den dinero para llevar a casa.

Indignados por la situación

Asimismo, otros usuarios de las redes sociales expresaron que no se debería usar a las mascotas de esa forma y más si lo expone a los peligros de la calle y al intenso calor.

"Deberían denunciarla ¡pobre animalito!", "también en Apaxco México andaba esa señora, igual con un perrito fingiendo como si fuera un bb", "se ve sana, vender paletas, dulces o limpiar coches lo podría realizar perfecto. Entiendo que hay situaciones difíciles, pero jugar así con la gente no", "se ve que ya tiene calor el perrito", "ay no, qué barbaridad con tal de no ponerse a trabajar", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo por ver cómo una mujer utilizaba a un perrito y lo cubría como si se tratara de un bebé para poder pedir dinero en las calles del municipio de Acolman, en México.