"Me convierto en otra": Mujer sorprende al revelar todo lo que hace por los celos

15/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La confianza en una relación es importante para mantener viva "la llama del amor", sin embargo, a través de un video compartido por la cuenta de @icefire_oficial, en la plataforma asiática de TikTok, se ve cómo una mujer revela todo lo que está dispuesta a hacer por los celos y saber si su novio le es infiel con otra.

Los celos hacen que muchos cometan distintas locuras sin medir las consecuencias hasta el punto de cansar a su pareja y terminar su relación.

Le ganan los celos

En el material audiovisual, de solo 21 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven tiktoker decide salir a recorrer las calles de su ciudad para realizar distintas preguntas de interés y sobre cómo son las rutinas de algunas parejas.

Es así como se acerca hasta una chica y decide preguntarle qué está dispuesta a hacer si su pareja no le responde el celular y no se ha comunicado con ella por un tiempo, quedando sorprendido con su peculiar respuesta.

Nadie puede tocar a su novio

La mujer indicó que, si un día su novio no aparece, lo buscaría, hasta llegar a su paradero: "No me importa en donde esté". Asimismo, comentó que todos los compañeros de "su amado" ya la conocen hasta el dueño del trabajo, por lo cual no se sorprenden cada vez que arma una "escena de celos" y si derriba la puerta del sitio.

"Si mi hombre no está a la hora que yo le dije, yo voy hasta donde esté, no me importa donde esté. Yo voy e investigo. Él lo sabe y en su trabajo también. (...) Luego me cierran la puerta, ya no me dejan entrar, pero yo aun así la derribo y entró. Eso tiene que hacer hermanas, no se deben de dejar", se escucha decir a la joven muy decidida en el clip, logrando obtener miles de interacciones y 72 mil reproducciones en la plataforma china.

¿Se convierte en otra?

A través de otro video, la joven volvió a sorprender al tiktoker al señalar que no permite que ninguna persona toque o sonría a su novio, ya que ella es la única que puede hacerlo.

"Eso no puede pasar, yo soy la patrona, ¿cómo voy a dejar que pasé eso? Se me sale el 'diablo'", expresó la joven entre risas, logrando alcanzar alrededor de 2 mil 'me gusta'.

¿Qué dijeron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros usuarios criticaron la actitud de la chica y aconsejarle de separarse si es que desconfía de su pareja, porque no la llevará a nada bueno y el amor se acabará.

"Jajaja, la patrona", "la mera patrona es solo mi madre", "gente sin chiste", "sin confianza es mejor terminar", "no vale la pena seguir con ella", "quiere imitar a doña tóxica", "amiga, hazte ver", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven revelaba todo lo que era capaz de hacer por los celos.