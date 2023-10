¡Mente de tiburón! Mujer vende disfraces para perros durante plantón contra agresora de Andrés Wiese

30/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El día de ayer se llevó a cabo un plantón contra la agresora del actor Andrés Wiese: Menta. En ese sentido, un video se ha viralizado en TikTok al mostrar a una mujer vendiendo disfraces para perros.

"Visión emprendedora"

El clip viral titulado: "Protesta y Feria de disfraces para mascotas. Los peruanos siempre emprendedores" le pertenece a la cuenta @marycarmenperu y nos muestra, el preciso instante, de la venta de productos para los animales de cuatro patas.

No cabe duda que la agresión física y verbal que sufrió el actor Andrés Wiese al pasear a su mascota 'Menta' por una calle de Miraflores sigue dando de qué hablar. Ayer se realizó un plantón de apoyo al personaje de la farándula, donde hubo una alta concurrencia de personas que no dudaron en mostrar su solidaridad a través de su presencia y el de sus perritos.

Es así que una mujer no desaprovechó la oportunidad y vio una oportunidad de continuar haciendo negocio en medio de la multitud que tenía a su lado a sus canes. La señora empezó a ofrecer disfraces de Halloween a la gente que se acercaba curiosa a preguntar por los precios de los mismos.

"Aprovechando la protesta, el emprendimiento peruano nunca se duerme y en plena protesta en Alcanfores 1190. El nuevo point del momento para que vengas a pasear a tu perrito, encontramos disfraces para mascotitas", manifestó en su red social.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de cuarenta y siete minutos no tardó en viralizarse en la plataforma china, ya que hasta el momento cuenta con 1 721 me encantas, 77 comentarios y 76 guardados.

Los cibernautas no dejaron de mostrar su solidaridad con el negocio de la señora a través de sus respuestas al momento viral: "En Perú nunca te aburres", "lo que me perdí por no ir", "ooww qué ternuritas de disfraces", "siempre chambeadores", "muy inteligente", "sin duda está en todas", "nosotros los peruanos siempre buscamos las oportunidades y salimos adelante", "cuando no los peruanos... Si bien trabajadores", "cada perrito tiene que estar digno con su ropa y bien presentables", "para los engreídos de la casa", "emprende Perú", "el disfraz de elefante está hermoso", "visionaría la señora", "muy bien".

De esta manera, el plantón realizado ayer en calle Alcanfores 1190 en solidaridad con el actor Andrés Wiese por lo acontecido con su mascota Menta ha llamado la atención de los usuarios al ver a una mujer ofreciendo disfraces para perros.