Niño rompe en llanto tras escuchar la leyenda de 'La Llorona': "Yo la quiero ayudar"

Un pequeño niño sorprendió a todos en redes sociales, con su peculiar reacción al escuchar la leyenda de 'La Llorona' y no dudar en mostrar compasión por ella, a pesar de que su madre solo intentaba asustarlo.

Su mamá quería asustarlo

El material compartido en la famosa plataforma asiática de TikTok, de solo 12 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer decide contar una "historia de terror" a su hijo, como una previa a la celebración del 'Día de los Muertos', en México, sin esperar que su pequeño rompiera en llanto. ¿Por qué?

Según la leyenda, en ese país, una mujer mató a sus hijos en un arranque de ira por descubrir la infidelidad de su esposo. Su acto la llevó a no lograr ir al cielo y al arrepentirse, deambula por las calles en busca de sus hijos. Esta historia es usada por muchos padres para "asustar" a sus hijos y hacer que no anden en las calles a altas horas de la noche.

Niño llora por 'La Llorona'

Ese era el objetivo de la madre de familia, sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba, ya que su hijo lloró mostrando compasión por 'La Llorona' e incluso señalando que le gustaría ayudarla.

"Pobrecita llorona, no encuentra a sus hijos y yo quiero ayudarla a buscarlos", se escucha decir al pequeño en el clip, entre lágrimas y cubriéndose el rostro con las manos, logrando obtener alrededor de miles de interacciones y alrededor de 4 millones de reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros usuarios aplaudieron la actitud del pequeño por mostrar compasión y resaltar su inocencia ante la historia.

Viral en TikTok

"Nunca nadie había entendido a La Llorona. Ay, no, ahora sí me dieron ganas de llorar de verdad", "cuando vea a La Llorona no le dará miedo, le dará un abrazo. La inocencia de los niños", "el nivel de empatía que manejan los niños es increíble", "La llorona: eres el amigo que siempre quise tener, ven a darme un abrazo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales, por lo cual fue compartido en otras plataformas como Facebook y X al ver cómo un pequeño niño rompió en llanto tras escuchar la leyenda de 'La Llorona' y tratar de ayudarla a buscas a sus hijos.