Patricia Benavides AL BORDE DE LAS LÁGRIMAS por "complot" en su contra: "Me siento indignada"

En entrevista exclusiva con Exitosa, Patricia Benavides, manifestó su indignación por un presunto "complot político" en su contra; ello en el marco de las investigaciones que se le siguen. Según añade, este inició debido a que no permitió que controlen el Ministerio Público (MP). "Comenzó cuando saqué de los despachos fiscales a las personas que no pertenecían al sistema fiscal", dijo.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, la exfiscal de la Nación acusó que el presunto "complot" en su contra también tuvo inicio cuando investigó al expresidente de la República, Pedro Castillo.

"No me quieren dentro del Ministerio Público, es un complot político, lograron mi suspensión (...) Me siento indignada como madre, como mujer y como profesional, porque no permití desde el día uno de mi gestión que controlen en Ministerio Público", dijo a nuestro medio.