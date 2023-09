Paraguaya sorprende al revelar qué debe hacer un peruano que quiera conquistarla

22/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales son muchas las jóvenes que dan a conocer qué buscan de su próxima pareja y cuáles son los requisitos que deben de cumplir para "robar su corazón", como una paraguaya que fue entrevistada por Ángelo Díaz, en TikTok.

En el material audiovisual, de solo 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un compatriota nuestro, creador de contenidos, identificado como Ángelo Díaz, recorre las calles en Paraguay para conocer la opinión de distintas mujeres para ver qué opinaban de los hombres peruanos.

Al acercarse a dos jóvenes paraguayas, Ángelo no duda en preguntarles qué debería de hacer un hombre peruano si deseaban salir con ellas, quedando sorprendido con sus respuestas.

"¿Qué tiene que hacer un peruano para enamorar a una paraguaya?", se escucha decir a Ángelo Díaz, a lo cual la primera mujer responde como primer requisito y fundamental: ¡hacer ceviche!, generando miles de interacciones de los seguidores de la cuenta en la famosa plataforma china.

La segunda mujer paraguaya corrobora lo señalado por su compatriota, pero agrega que su pretendiente debería no solo saber preparar bien ese plato bandera peruano sino también "hablar guaraní".

Al finalizar el video, el creador de contenidos aprovecha para demostrar que sí sabe algo de guaraní, dejando asombrada a una de sus entrevistas, quien no duda en lanzarle un besito y luego pasar a retirarse.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente, logrando alcanzar alrededor de 500 mil reproducciones y cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y señalar que los requisitos que mencionaban las mujeres paraguayas no eran tan difíciles de cumplir.

"Y pensar que tenían a Larissa Riquelme", "un cevichito no es ningún problema, ahora qué tan difícil será el guaraní", "me voy a Paraguay", "y saber albañería", "mañana empiezo el curso de guaraní", "yo te hago ceviche, pero me traen los limones, es que está muy caro", "saber lo básico de guaraní es cierto, sobre todo palabras románticas", "me da ilusión", "a aprovechar que el limón está barato allá, alisto maletas", "no son tan complicadas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al conocer los dos requisitos que deben de cumplir un hombre peruano que busque robar y conquistar el corazón de una joven paraguaya.