"Quédate mi reina": Taxista llora porque su novia venezolana se va del país

En las redes sociales encontramos distintas historias sorprendentes de parejas de distintas nacionalidades que aprenden a respetar sus tradiciones y cultura, haciendo prevalecer su amor, sin embargo, esta vez el caso compartido por la cuenta de @wachaf0, causó revuelo al ver cómo un taxista peruano lloraba por el amor de su novia venezolana, quien decidió viajar a Brasil.

En el material audiovisual, de un minuto y 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre identificado como, Jhon Bertea, que se hizo viral en TikTok por autodenominarse como "el mejor taxista del Perú", se mostraba triste por saber que su amada se iba del Perú en busca de nuevas oportunidades.

Jhon Bertea canta con gran pasión y sentimiento porque la mujer que tanto ama decidió alejarse de él sin importarle los buenos momentos que vivieron juntos, e incluso, al inicio del clip, se logra ver que él la trata con gran cariño, pero al parecer no fue suficiente para retenerla e impedir su viaje a tierras brasileñas.

En el interior de su taxi, Jhon comienza a cantar: "Quédate, que las noches sin ti duelen. Por favor, Lucianita, no te vayas", letra del tema realizado por el cantante español Quevedo con el DJ argentino Bizarrap, como una forma de desahogarse.

"Mi corazoncito mira como está. Quédate, no te vayas a Brasil. Quédate, no te vayas a Brasil, por favor. Lucianita, escúchame, no te vayas a tu Brasil. Quédate mi reina", se le escucha decir en el clip, que generó miles de interacciones y alrededor de 3 mil reproducciones en la plataforma china.