¡Rusa va de compras a Tacora! Joven revela como hace para que no le cobren de más por ser extranjera

Para comprar en cantidad y a menor precio no hay nada mejor que ir a las ferias o tiendas grandes más populares de Lima. Gamarra y Tacora son las más preferidas de los peruanos y ello no fue ajeno a la decisión de una turista rusa llegada a nuestro país. Un video se ha viralizado en TikTok mostrando su particular forma para que no le cobren de más por ser extranjera

"Pasando desapercibida"

El clip de YouTube: "Rusa en Tacora, impresiones de la Cachina en Lima" le pertenece a la usuaria Uli Milkokies, y nos muestra el recorrido de la creadora de contenido por uno de los centros comerciales más grandes y característicos que nadie puede dejar de visitar, si realmente se quiere conocer Lima.

Esta es la historia de una viajera rusa que una mañana decide realizar algunas compras nada trascendentes en un emporio populoso limeño, pero más que ello, quiere vivir en carne propia lo que es estar en contacto con las personas de una zona altamente peligrosa de la capital.

"La Tacora es una cachina muy conocida en Lima. Está ubicada en el cruce de la Av. Aviación con la av. Miguel Grau, a unas 3 cuadras de Gamarra", comenzó contando a sus suscriptores.

De esta forma decide ir a Tacora, centro comercial que se ubica a dos cuadras de la Estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima. Y para ello, lo hace con un singular estilo.

"Tuve que esconder mi rostro con los lentes y la capucha, porque saben que puede pasar si ven a una extranjera aquí. Por lo menos me van a subir el precio", agregó.

En esa línea, dijo que sus adquisiciones iban a ser cosas básicas como libros, lápices y un case para teléfono; fue así como dio inicio a su 'día de shopping' en una zona muy distinta a la que estaba acostumbrada a caminar en su natal país.

Lo primero que le llamó la atención fue la cantidad de personas que transitan por allí y la forma en que los vendedores se organizan para ofrecer de todo a su público desde juguetes, repuestos para carros, entre otros. Hasta incluso, deslizó la hipótesis de que los celulares robados se encontraban en el lugar y el porqué los cases se encontraban allí.

Seguidamente ingresó a galerías donde halló motos, accesorios, repuestos y antigüedades (retratos, estatuas de época) a 350 soles y a 100 soles teléfonos fijos antiguos (como de las telenovelas de los 80´s). Asimismo, hizo su ingreso a otras áreas donde halló cocinas industriales de exportación con precios asequibles.

Para los amantes del deporte también encontró piezas de segunda mano y también nuevos. Ese es el caso de las raquetas de tenis. Por otro lado, objetos como cámaras fotográficas de los 2000 también podían ser halladas en ese recinto comercial.

Cabe precisar que Tacora es conocida como un 'mercado de pulgas' donde se puede hallar ropa vintage de segunda mano y en su recorrido resaltó que pudo encontrar calzado e indumentaria usada a precios muy económicos.

Lo interesante del recorrido de esta turista rusa es que logró su objetivo, compró lo que quiso y a precio justo.

De esta manera, una joven rusa compartió su secreto para hacer unas compras en Tacora pasando desapercibida y que no le cobren de más por ser extranjera.