"Te amaré hasta la eternidad": Mujer con cáncer se despide de su novio antes de morir

29/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores y enternecedores donde muchas parejas demuestran el gran cariño que se tienen, como el compartido por la cuenta de @anyelmoreno0, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde una mujer se despidió del gran amor de su vida al no poder vencer el cáncer.

Conmovedora escena

En el material audiovisual, de un minuto y 56 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven venezolana, identificada como Anyel Moreno, se encuentra postrada en la cama de un hospital y a su lado aparece su novio, quien siempre estuvo presente en su lucha contra una enfermedad mortal.

A pesar de que otros de sus videos se veía parodias y escenas de humor de ambos, las cosas cambiaron cuando recibieron la noticia de que no lograron combatir el cáncer y le quedaba pocas horas de vida. Al saber ello, la joven no dudó en expresar todos sus sentimientos a su novio, entre lágrimas.

Le pidió perdón por su partida

Fue entonces que le dijo a su novio Ray que grabaran un video en conjunto, pero al sacar el celular y darle play, ella confesó que el clip estaría dedicado a él. La joven se enfocó en decirle a su pareja mientras lo veía directamente a los ojos lo mucho que lo quería y que no quería verlo triste una vez que ella partiera.

"Te amo mucho y aunque no estemos casados ni con anillo, siempre te voy a amar en la eternidad. Siempre voy a estar a tu lado viéndote, cuidándote hasta el día en que me muera y nos toque reunirnos de nuevo, así que no estés triste, esto es un hasta luego, te amo mucho Ray, te voy a extrañar muchísimo", se escucha decir a Anyel en el clip, que ha logrado miles de interacciones en la plataforma china.

Luego le pidió perdón a Ray mientras acariciaba su rostro y trataba de contener la tristeza de saber que no pudo ganar la batalla a pesar de sus esperanzas y fe.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no pudieron evitar conmoverse con la escena y mandarle el pésame al novio, quien señaló que Anyel falleció en marzo del 2023.

"¿Quién más lloro, aparte de mí? La verdad es muy fuerte", "se me arrugó mi corazón", "imposible no llorar, el amor que ella le entregó a él jamás podrá ser reemplazado en su vida", "no los conozco y aun así se me partió el alma, no puedo dejar de llorar", "no me hagan eso que tengo el corazón de pollo, soy un mar de lágrimas ahora mismo", "sé que es muy fuerte, pero tuvieron la oportunidad de decirse lo mucho que se amaban", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo una joven se despidió de su novio al saber que le quedaban pocas horas de vida al no vencer el cáncer.