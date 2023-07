¡Conmovedor! Mujer vence al cáncer y es homenajeada por tripulantes de un avión

28/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos diversos casos conmovedores y enternecedores que nos demuestra la lucha que realizan muchos para poder superar enfermedades como el cáncer. Es así como nos lo demuestra el video compartido en la plataforma china de TikTok, donde una mujer fue ovacionada por la tripulación de un avión.

Ovacionada por la tripulación

En el material audiovisual compartido por Melanie Gutiérrez, hija de la valiente mujer, se ve el preciso momento en que los tripulantes de un vuelo tuvieron el noble gesto de celebrar que logró vencer el cáncer.

Asimismo, fue ella quien, con el corazón lleno de emoción y gratitud, compartió la noticia con el piloto del avión, quien, conmovido, decidió difundirla entre los demás pasajeros. Un homenaje a su madre y una lección de vida para todos.

"La pasajera que se encuentra en la 113 alfa, señora señorita Laura Mejías Contreras, quien hoy finalizó su tratamiento contra el cáncer, ha sido dada de alta y ha ganado esta dura batalla en la que ha enfrentado a toda su familia y con angustia que nos imaginamos que ha debido tener.", se escucha.

Gran orgullo

"Lo lograste mamá. Que el mundo entero sepa que eres una grande", es la breve descripción que se lee en el video que logró alcanzar los 3 millones de reproducciones y 400 mil 'me gusta'.

Laura se mostró emocionada por la ovación que recibía en ese momento, no solo por el piloto, sino también por el resto de pasajeros que no dudaron en aplaudir y felicitarla por no darse por vencida en su lucha contra esa dura enfermedad.

Todos conmovidos

El emotivo instante generó un gran impacto en el mundo virtual, recibiendo comentarios de apoyo y solidaridad. Muchos usuarios compartieron que próximamente vivirían momentos similares, con familiares luchando en esta difícil batalla.

"Sin querer, estuve en ese vuelo y fue un gran momento para todos los pasajeros y en especial para tu mami. Muchas felicidades", "Manifestando ese momento para mi mamita", "Yo estuve en el vuelo, me emocioné un abrazo para tu mamita", "Qué hubiese dado por tener ese momento con mi mamá", fueron algunas de los comentarios en la publicación.

De esta manera, el clip donde una tripulación rinde un emotivo homenaje a una mujer que logró vencer al cáncer se volvió viral y ha causado gran emotividad en los usuarios que vieron el video. Además, le desearon los mejores de los éxitos en su futuro.