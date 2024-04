Mexicana 'EXPLOTA' contra los peruanos por su gastronomía: "Se quieren sentir superiores"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito y peculiar caso, como el compartido en TikTok, donde una mujer mexicana señaló que los peruanos se sienten superiores por su gastronomía sobre el resto de países, sin esperar ponerse en el "ojo de la tormenta".

Muchos extranjeros y turistas quedan maravillados con la gran variedad cultural, tradiciones, costumbres, paisajes y especialmente con la gastronomía del Perú, que incluso ha obtenido importantes premios y reconocimientos en el mundo. Entre los platos más pedidos por quienes pisan por primera vez el país, están el rico ceviche, pisco sour, pollo a la brasa, entre otros.

En el material audiovisual, de solo dos minutos y 51 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven mexicana empieza a compartir con sus seguidores algunas impresiones que tuvo al conocer a algunos creadores de contenido que hablan "maravillas" de la comida peruana.

Según contó, muchos resaltan la gastronomía del Perú como la mejor de todas y superior a la de otros países, incluido México, lo que le provocó molestias.

"Me han estado saliendo videos de peruanos y he conocido peruanos, siempre se quieren sentir superiores, sintiéndose superiores, en buena onda, la gastronomía de México es patrimonio cultural; cómo se atreven a decir que la comida mexicana es una porquería. No quiero hablar mal, es una pregunta, ¿por qué se sienten superiores?, ¿qué les pasa?", se escucha decir a la mexicana muy indignada, en la famosa plataforma china.