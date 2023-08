"Todo sea por el amor": Hincha de la 'U' consigue saludos de jugadores de 'AL' para su novio

27/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintas historias de jóvenes que demuestran el cariño que tienen hacia sus parejas. Es así como un video compartido por la cuenta de @natalyarotoma, en la famosa plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que una joven señala que es hincha de Universitario de Deportes, pero eso no es impedimento para recolectar saludos de los jugadores del equipo favorito de fútbol de su novio.

Buscó saludos de los jugadores de 'AL'

En el material audiovisual, de un minuto y dos segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven peruana, hincha del equipo de la 'U', mostraba los mensajes que mandó a los distintos jugadores de Alianza Lima para lograr su objetivo principal: ¡mandar saludos a su novio, fan de la blanquiazul!

A pesar de que el "equipo de sus amores" era crema, Nataly Arotoma, no dudó en pedir a Carlos Zambrano, Hernán Barco, Aldair Rodríguez, Jesús Castillo, Edgar Benítez, Aldair Rodriguez y Santiago García de Alianza Lima, por Instagram, que le dediquen a su pareja emotivas palabras de felicitaciones por cumplir un año más de vida.

Todo por amor

A pesar de que sus esperanzas por obtener los saludos eran mínimas, quedó muy sorprendida y agradecida con Edison Chávez, José Pepe Soto, Wilmer Aguirre e Ítalo Espinoza, por tomar un poco de su tiempo y decirle a Piero, su enamorado, que lo felicitaban por ser hincha blanquiazul y que pasara un buen cumpleaños con el "amor de su vida".

"Disculpas a mi equipo Universitario", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado alcanzar alrededor de 34 mil reproducciones y miles de interacciones en la plataforma china.

"Consiguiendo saludos por su cumpleaños de su equipo favorito. Aquí escribí a varios del club, muchas gracias a los que respondieron", comentó la joven dentro del video que ocasionó que muchos internautas señalaran que sentían envidia del chico por tener una novia que se preocupe por él.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven por no tomar mucha importancia a la camiseta crema con tal de ver feliz a su pareja y darle una gran sorpresa por su cumpleaños.

"Qué suerte tienen algunos", "cuando tenga novio no diré nada, pero habrá señales", "arriba Alianza Corazón", "lo que hace el amor", "cansada de ser espectadora", "el verdadero 'amigos y rivales'", "siempre espectador, nunca protagonista", "no pido mucho", "Dios, qué suerte tienen algunos", "yo no quiero ser espectador", "qué linda la disposición de los jugadores y el detalle", "todo por su amor", "ahí es todo soldado, felicidades", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó furor en redes sociales al ver que la joven Nataly Arotoma tuvo la iniciativa de recolectar los saludos de cumpleaños de los jugadores del equipo de fútbol favorito de su novio: ¡Alianza Lima!