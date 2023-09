"Top de peleas más épicas": Gatito causa furor al enfrentarse con él mismo

En las redes sociales podemos encontrar muchísimo contenido que tiene como principal protagonista a la mascota de algún usuario. Esta vez, un gatito causó furor al intentar rascarse y terminar peleándose con él mismo.

Los perros y gatos suelen protagonizar divertidos episodios que muchas veces son captados por sus dueños. Con sus travesuras alegran la vida de miles de personas y que mejor que compartirlo a través de las redes sociales.

En esta ocasión, un gatito de un color muy peculiar hizo explotar las redes sociales luego de que su dueña lo captara en una situación muy graciosa.

En el material audiovisual de 11 segundos de duración, se observa que el felino se encontraba rascándose la oreja con una de sus patas traseras; sin embargo, al intentar rascarse la cara se golpea con la misma pata que utilizó, segundos antes, para saciar su picazón.

Tras ello, la mascota se incomoda e inicia una lucha épica con su patita que, al no poder controlar, llega incluso a reducirla y morderla hasta hacerse una 'bolita' de pelos. Finalmente, el felino se resigna y termina como el ganador de dicha pelea.

El video publicado por la usuaria yu_lee.xx18 y que tiene como sonido de fondo el tema: "Estoy loco", se volvió inmediatamente viral, obteniendo la suma de 4.5 millones de 'me gusta', más de 30 mil comentarios y 18. 7 millones de reproducciones en la famosa plataforma china de TikTok.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar al video viral, dejando muchísimos comentarios sobre el pequeño gatito que, sin duda, le sacó una risa a más de un usuario en las diferentes plataformas virtuales.

"Gato naranja tenía que ser", "El verdadero: ¿Por qué te golpeas?", "Perdió el control de su pata", "Tu verdadero enemigo eres tú", "Cuando muera reencarnaré en un gato", "Top de peleas más épicas: Gato vs. su propia pata. Un duelo que por poco destruye todas las dimensiones", "El mejor video de TikTok", "Mi gata es igualita", "Lo hackearon", "Yo cuando no tengo con quien pelear", "Como cuando no confías en ti mismo", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.