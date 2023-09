(Video) ¡Hermoso! Pareja de novios sorprende bailando morenada luego de su boda

26/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La boda de una pareja de novios en Puno causó sensación en la plataforma china al presentar a unos novios bailar morenada junto a la comparsa de danzarines en una zona de la región.

"Boda o fiesta patronal"

El clip viral titulado: "Boda en Puno" le pertenece a la cuenta @mariaelizabeth0210 y nos muestra una épica forma de celebrar la reciente unión de una pareja de novios en una comunidad del altiplano.

La danza tradicional es una de las mejores formas de demostrar la cultura y arte de una población en específico. Y esta, puede llegar a tener gran repercusión si se da luego de un acontecimiento importante como lo es el sacramento del matrimonio.

En Puno, los jóvenes Eures y Miriam, según refieren los cibernautas, habrían unido sus vidas para siempre y, a consecuencia de ello, no tuvieron una mejor forma de celebrarlo que bailando morenada frente a la multitud de danzantes y público que se encontraban por el lugar.

En las imágenes, se puede observar a una novia vestida de blanco con un ramo de flores entre las manos junto a su novio vestido de azul y con zapatos marrones claros. Ambos realizaban pasos característicos de dicha representación artística mientras se unen a la comparsa que se encontraba en una plaza.

Los invitados a la boda hicieron también gala de sus mejores dotes en el baile, acompañando, de manera sincronizada, el momento más importante de la vida de los contrayentes.

Los varones iban vestidos formalmente, mientras que las mujeres portaban sus mejores trajes tradicionales compuestos por un sombrero guinda, faldón y blusa del mismo color.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video causó gran impacto en los medios digitales y, hasta el momento, cuenta con 2 193 me encantas, 130 comentarios y 232 guardados.

Las respuestas al viral no dejaron de elogiar lo bien asentado de nuestra cultura: "Puno querido no se compara a nada", "felicidades a los casados, ahora difundir nuestra cultura, Puno, cultura y tradición", "nuestra cultura, por favor".

Otros, por su parte, enviaron saludos y felicidades a los recién casados: "Muchas felicidades a Eures y Miriam, el amor sí existe, ellos (se) enamoraron desde los 17 años y lograron formar una bonita familia", "qué bonito cuando están coordinaditos", "te casaste amiga y no me invitaste", "mi pata Eures y esposa siempre desearles dicha y felicidad", "les deseo muchos años juntos, no como los matrimonios actuales (que) no duran ni un mes".

De esta manera, una pareja de novios sorprendió, a propios y extraños, bailando morenada en una plaza de una comunidad de Puno.