¿Y el banquete? Quinceañera causa polémica por dar sopa instantánea en su fiesta

En redes sociales encontramos los casos más virales e insólitos, como el compartido en TikTok, donde una quinceañera decidió invitar como cena a sus invitados, sopas instantáneas sin esperar que ello la llevara a ser duramente criticada por los internautas

Muchas jóvenes esperan que el día de sus XV años sea el más especial de todos y que cada detalle esté bien organizado para compartir al lado de sus amigos y familiares. Además, no dudan de que cada invitado le dé un regalo como muestra de su cariño y aprecio.

En el material audiovisual, de solo 21 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Adriana Coronado, decide compartir con todos sus seguidores la fiesta a la que fue invitada para celebrar los 15 años de vida de una amiga.

En la escena, la chica muestra cómo los meseros reparten en cada mesa, varios vasos de sopa Maruchan y comienzan a echarle agua caliente para que puedan ser consumidas por cada invitado, que se encontraban bailando en medio del salón donde se realizaba el evento.

Dicha acción hizo que la quinceañera, al igual que sus padres, sean criticados por no lograr servir un mejor plato en un evento tan especial de su vida.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en lamentar que la joven sea criticada y apoyarla indicando que si en verdad son sus amigos y familiares deberían entender que no todos tienen la posibilidad de brindar un gran banquete.

"Pues a mí, que no se les ocurra darme Maruchan en una fiesta. Mejor que no me inviten", "hace tres meses, en la fiesta de mi hija, di tacos de pastor y longaniza, se da lo que se puede y aun así nada les parece", "pues como yo, a las fiestas voy a disfrutar todo al máximo, me vale madre lo que den de tomar de comer y bailar, yo lo transformo en lo mejor con mi actitud", "para comer bien asu casa. Lo importante es divertirse y que la festejada disfrute su fiesta", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.