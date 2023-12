Abogada de comerciantes desalojados del GMML denuncia "atropello arbitrario": "Tenían todas las boletas pagadas"

En entrevista con Exitosa, la abogada de los comerciantes desalojados del Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML), Beatriz Conde Meléndez, denuncia que este grupo de trabajadores ha sido víctima de un "atropello arbitrario" pese a tener pagadas todas sus cuentas.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, Conde manifestó que dichos comerciantes han aportado su alquiler mensual "de forma adelantada" durante casi 12 años.

De tal modo, aseguró que dichos vendedores no realizan su labor a los alrededores de dicho establecimiento, sino dentro, ya que tienen sus puestos en la plataforma N° 1 del GMML.

Además, la vocera de los comerciantes desalojados, Meyly Baldeón, señaló que durante su desalojo, el cual se llevó a cabo el 22 de diciembre, hubo "bastante violencia". "Sin previo aviso sin previa notificación, no podemos ingresar", agregó.

"No comprendemos el actuar de la gerencia, durante 12 años hemos venido trabajando, muchas gerencias han pasado, pero ninguna nos ha tratado como nos están tratando ahora, en estos momentos", dijo.

Cabe mencionar que, aseguran que EMMSA les cobró el alquiler de los módulos donde venden, el mes de diciembre del 2023, sin embargo, habiendo realizando el pago, los comerciantes fueron desalojados "sin motivos".

"Nos cobraron por noviembre y diciembre y no nos dejaron entrar, por eso nosotras estamos siendo agredidas. Hemos pagado, yo me siento con el derecho de vender porque yo le he pagado a EMMSA", manifestó Meyly Baldeón.