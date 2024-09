Abogada de Sergio Tarache afirma que no hay pruebas del feminicidio de Katherine Gómez: "No lo podrán probar"

04/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La abogada de Sergio Tarache, Andrea Cortijo, aseguró que no hay pruebas que incriminen a su patrocinado por la muerte de Katherine Gómez: "No lo podrán probar".

Niegan pruebas contra Tarache

El juicio oral contra el ciudadano venezolano comenzó este martes en medio de gran expectativa y controversia. Durante la audiencia, la abogada defensora de Tarache, Andrea Cortijo, sorprendió a los presentes al argumentar que no existen pruebas suficientes para incriminar a su cliente.

Cortijo sostuvo que la Fiscalía no podrá demostrar la responsabilidad penal de Tarache en el asesinato de Gómez, ocurrido en marzo del 2023. La defensa afirmó que, contrariamente a lo que se ha difundido, fue otra persona quien cometió el crimen, y que durante el juicio se acreditará el verdadero nombre del responsable.

"No hay prueba alguna donde se aprecie que mi patrocinado roció con gasolina a la víctima y luego puso en peligro su vida", declaró la abogada.

Defensa de Tarache cuestiona pruebas del MP

La defensa cuestionó la validez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que incluyen testimonios y videos obtenidos de YouTube. Según Cortijo, estos elementos no son suficientes para establecer con certeza la culpabilidad de Tarache. "Los testigos que se presentarán no estuvieron presentes en los hechos, y los videos que se pretenden utilizar como evidencia no cuentan con la presencia de un abogado defensor para mi cliente", añadió.

No obstante, la Fiscalía de la Nación ha mantenido su posición firme, asegurando que cuenta con evidencia suficiente para condenar al acusado por feminicidio. Se espera que en las próximas sesiones del juicio se presenten más pruebas y testimonios que podrían ser determinantes en el veredicto final.

Caso Katherine Gómez

Como se recuerda, Tarache le arrebató la vida a Katherine Yolanda Gómez cuando la joven tenía tan solo 18 años. El sujeto le roció gasolina y le prendió fuego la noche del sábado 18 de marzo del 2023 en la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima.

La fémina sufrió quemaduras de segundo y tercer grado que afectaron el 60% de su cuerpo. Aunque logró luchar varios días por su vida, las quemaduras terminaron quitándole la vida la mañana del 24 de marzo.

Tras cometer su crimen, Tarache huyó a Colombia. Sin embargo, no fue detenido hasta el 11 de abril del pasado año en la localidad de Barrios Unidos, en la ciudad de Bogotá. El asesino de Katherine Gómez está siendo procesado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio.

De esta manera, se dio a conocer que la abogada de Sergio Tarache afirmó que no hay pruebas del feminicidio de Katherine Gómez.