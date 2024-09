Sergio Tarache: PJ iniciará HOY juicio contra feminicida de Katherine Gómez

Este martes 3 de septiembre, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente de Lima dará inicio al juicio contra el feminicida Sergio Tarache por la muerte de su expareja, Katherine Gómez Machare. La audiencia será virtual y contará con la participación del sujeto desde el establecimiento penitenciario Ancón Uno.

El hombre, natural de Carabobo, en Venezuela, roció con gasolina y luego prendió en fuego a la joven chalaca cerca de la Plaza Dos de Mayo el 18 de marzo de 2023. Luego de dejar con quemaduras que días después acabarían con la vida a la mujer, el sujeto huyó del país hacia Colombia, de donde sería extraditado en enero del 2024.

La audiencia se llevará a cabo a las 11 de la mañana y será de manera virtual. Como se recuerda, el hombre fue extraditado del país fronterizo el 31 de enero. Cynthia Machare, madre de la finada, comentó en diversas ocasiones estar en contra del pedido planteado por la Fiscalía que, lejos de pedir la cadena perpetua, solicitó 30 años de prisión contra el agresor.

"Él lo premeditó. ¿Qué persona hace eso? ¿Qué culpa tenía ella de no querer nada con él? (...) Si no le corresponde la cadena perpetua, la verdad es que estoy decepcionada porque, en su momento, ellos me prometieron algo a mí y yo, como ciudadana y como madre, esperé que cumplieran", comentó la progenitora de la jovencita quien además espera que ya se acabe todo este capítulo.