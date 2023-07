Accidente en 'Pasamayito': Municipalidad de Lima instalará señaléticas, tachas y muros en la 'Curva del Diablo'

10/07/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Lima anunció este lunes 10 que instalará señaléticas, tachas, muros y otras medidas de seguridad en la zona denominada la 'Curva del Diablo' en Pasamayito.

La disposición busca salvaguardar la seguridad vial y la vida de las personas, ello tras el accidente que dejó 5 muertos y más de 25 heridos el último domingo.

Comunicado público

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) expresó sus condolencias por el accidente de tránsito que generó de pérdida de vidas humanas.

De acuerdo a Emape se ha tomado conocimiento que el accidente se produjo a consecuencia del exceso de velocidad con el que conducía uno de los implicados.

En esa línea, refirió que el accidente se produjo en el inicio de la vía denominada 'Mejoramiento de la infraestructura vial de la prolongación Av. Revolución (Pasamayito)'.

Según precisó, esta obra está siendo ejecutada por la empresa "China Ralway Nro 10 Engineering Group Co. LTD Sucursal del Perú", la cual firmó contrato con la anterior gestión edil. De esta manera, Emape aseguró que la obra no ha sido recepcionada por su empresa.

Así, reafirmaron su compromiso por dar una mayor calidad en el servicio vial en beneficio de la población.

¿Qué pasó en 'Pasamayito'?

El último domingo se produjo un lamentable accidente de tránsito en la "Curva del Diablo". La contingencia dejó 5 muertos y más de 25 personas heridas.

De acuerdo lo informado, la carretera Pasamayito cuenta con más de 15 tragedias registradas desde que se inauguró.

Las imágenes de una cámara de seguridad captaron el momento preciso en que una cúster impacta contra un bus en plena carretera Pasamayito, en el distrito de Comas.

El vehículo que perdió el control transportaba a los integrantes de la iglesia cristiana "Valle Sagrado", quienes se dirigían a la zona de Canta en Jicamarca para participar de una ceremonia de bautismo.

Esta eventualidad dejó al menos 25 personas heridas, de las cuales 9 son menores que edad. Todos ellos tuvieron que ser trasladados de emergencia al hospital Sergio Bernales de Comas.

Denuncia penal contra chófer

Tras darse a conocer la gravedad del accidente, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) señaló que denunciará penalmente a Richard Cama Peve, conductor de la cúster informal.

La ATU sostiene que Cama sería el propiertario de la unidad de placa A7A-797, la cual provocó que se desencadene el terrible choque.

"Se le abrirá un proceso sancionador en el que se le aplicaría una multa de S/19 800 por no contar con las autorizaciones correspondientes para la prestación del servicio. Este vehículo además acumula otras cuatro multas por casi S/ 80 000", se lee en un comunicado en su cuenta oficial.

A partir de ello, la Municipalidad de Lima anunció que instalará señaléticas, tachas y muros en la 'Curva del Diablo' tras el accidente ocurrido en 'Pasamayito'.