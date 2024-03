Admisión UNMSM 2024-II: Conoce AQUÍ los resultados tras eliminación del puntaje mínimo

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) decidió eliminar el puntaje mínimo 900 en los exámenes de admisión 2024-II para incrementar el número de estudiantes admitidos y cubrir las 1320 plazas que quedaron desiertas. Por ello, conoce si eres uno de los beneficiarios con esta medida excepcional.

Esta medida fue tomada en la última reunión del Consejo Universitario presidido por la rectora Jeri Ramón Ruffner, junto a otras autoridades de la Decana de América al mostrarse preocupados de que en los últimos exámenes no se lograron cubrir todas las vacantes.

Para este proceso de admisión 2024-II la universidad ofreció un total de 4,261 vacantes en sus más de 60 carreras profesionales. Sin embargo, quedaron libres 1,320 debido a que los postulantes no lograron alcanzar el puntaje mínimo requerido de 900.

Tras un intenso debate, se acordó por unanimidad que permitirán el ingreso de candidatos que no alcanzaron el umbral del puntaje mínimo, siempre y cuando tenga un puntaje positivo y haya vacantes disponibles en la carrera de su elección, por lo que se priorizará el orden de mérito.

Otro dato que causó la inquietud de los representantes de la casa de estudios es que a pesar de la implementación de una segunda opción de ingreso, algunas escuelas profesionales registraron menos de 10 estudiantes admitidos, lo que podría afectar el inicio normal de las clases en 2024.

"Lo que hemos aprobado hace un momento, creo que ha sido claro, y es lo que posibilita la propuesta que nos traía el jefe de la Oficina Central de Admisión, de no aplicar el artículo que establece un determinado puntaje; con eso facilitamos la cobertura (de plazas)", mencionó el vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor José Segundo Niño Montero.

José Segundo Niño mencionó que la disposición no logrará que algunas áreas académicas, como Matemáticas, Química e Investigación Operativa, alcancen a cubrir todas sus plazas disponibles debido al limitado número de candidatos interesados en estas carreras.

"Va a haber escuelas en las cuales no se va a tener el número de interesantes (completos) porque simplemente a los postulantes no les interesó presentarse a sus escuelas, esa es la realidad. (Espero que) esto sirva como una llamada de alerta, algo no se está haciendo bien y ha permitido que estas escuelas tengan pocos postulantes", agregó.