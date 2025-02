Adrianzén deslegitima paro de transportistas del 6 de febrero: "Es convocado por organizaciones ilegales"

El premier Gustavo Adrianzén está recibiendo una ola de críticas luego de decir, como tantas otras veces, que "el Perú no puede parar" en referencia a las constantes huelgas de la población, que exige desesperada respuestas ante la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país. Según el funcionario, "trabajar es hacerle frente a la inseguridad".

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) cuestionó directamente el paro programado para el próximo 6 de febrero, acusando que este es convocado "por organizaciones ilegales". Señaló que, lejos de buscar seguridad, poseen intereses propios, "tal y como lo hicieron antes del Apec (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico)".

"Se trata de un paro convocado por organizaciones ilegales que, lejos de estar promoviendo estas paralizaciones como lo quisieron hacer antes del Apec y no tuvieron ningún éxito, deberían buscar una manera para aproximarse a la formalidad. Desde ahí deberían empezar a reclamar lo que ellos consideran pueda ser una reivindicación vinculada al transporte", comentó el premier ante la prensa.

De igual manera, Adrianzén respaldó a Juan José Santiváñez, titular del Ministerio del Interior (Mininter) que viene siendo señalado como uno de los principales responsables del fracaso en la lucha por garantizar la paz en el país.

Sin embargo, sin dar explicaciones sobre el incremento del crimen en el país, refirió que la forma más óptima de enfrentar el crimen organizado es trabajando, y no manifestándose precisamente en contra de este.

"Lo único claro es que una paralización no contribuye en nada con la seguridad. El Perú no puede parar y afortunadamente los gremios legales, formales y oficiales han anunciado en sendos comunicados que ellos no van a parar. Encuentran que trabajar es el mejor camino también para hacer frente a la inseguridad", precisó.