Advierten que Perú está ingresando a una sexta ola del Covid-19: denuncian que inoculan una vacuna "que no sirve"

05/01/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el experto en salud pública, Marco Almerí, advirtió que el Perú está ingresando a una sexta ola de la Covid-19, ante el aumento de contagios y de la positividad, la cual pasó de 5% a 35%. Ante ello, denunció que se está inoculando a la población una vacuna "que no sirve".

"Vacunas bivalentes ya no se recomiendan"

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en 'Hablemos Claro', el especialista precisó que la población peruana se encontraría en medio de un estado de indefensión, alegando que las vacunas bivalentes no generarían los anticuerpos respectivos, por lo que sería un claro ejemplo de desperdicio de dinero.

"Ciertamente estamos ante la sexta ola y ante un estado de indefensión (...) Hay un aumento significativo de contagios y la positividad ha pasado de 5 % a 35 % (...) lo que nos han anunciado que está en proceso de compra vacunas bivalentes para el Perú, (eso) es botar la plata por algo que ya no sirve, por algo que ya no se usa, por algo que ya no se recomienda ni protege", declaró a nuestro medio.

En esa misma línea, señaló que la responsable de este repunte de Covid-19 sería la variante JN.1, reiterando, una vez más, que las nuevas vacunas no frenarían esta nueva cepa.

"Para esa variante, la JN.1, que es la que ha llegado al Perú y la responsable quizás de este repunte, no sirve, no protege, no genera anticuerpos contra esa genera sino para otras que no circulan y que no tenemos. Estamos generando y gastando dinero en protección contra algo que no nos está atacando", recalcó.

Ministro de Salud no estaría actualizado, afirma Almerí

Por otro lado, refirió que el actual ministro de Salud, César Vásquez, no tendría la preparación adecuada para sacar adelante su gestión y que mucho menos su equipo técnico se tomaría el tiempo de actualizarle la información que transmite a la población.

"Nos llama la atención que el ministro de Salud que, ya sabemos que no tiene la preparación que debiera de tener, pero también el equipo técnico que lo acompañan que son varios que trabajan con él, no han podido actualizarle la información que le escuchamos repetidas veces decir (...) que tenemos la vacuna más moderna y no es verdad", aseveró.

Debido a esta situación, el experto en salud pública, Marco Almerí, alertó que el gobierno de Dina Boluarte estaría por adquirir nuevas vacunas bivalentes que no protegerían ante las nuevas variantes de la Covid-19.