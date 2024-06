Aeropuerto de Jaén: ¡Atención! Anuncian paro general ante retraso en reanudación de vuelos tras casi un año

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Jaén, José Tapia, informó que la población ha decidido realizar un paro general para el mes de julio ante el retraso en la reanudación de vuelos del aeropuerto.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, el burgomaestre precisó que la medida responde a más de un año de inoperancia del terminal aéreo por más de un año y la tardía respuesta de parte del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes.

La autoridad edil informó que el titular del MTC había prometido que el aeródromo reanudaría sus vuelos en 15 días. Sin embargo, el plazo indicado se cumplió y no se tomaron las actividades. A detalle, esta paralización habría generado al menos 100 millones de soles en pérdidas únicamente en Jaén; lamentablemente, esta cifra se incrementa al hablar de la región y alcanzaría los 500 millones de soles.

La situación actual obliga a los ciudadanos a tomar viajes de cerca de 20 horas para poder llegar a Lima. Ante este escenario, los pobladores de Jaén han acordado realizar el paro general que estaría programado para el próximo jueves 11 de julio. En caso de no obtener respuesta, la sociedad civil evaluaría otra medida de acción.

"Ya no podemos esperar más, Jaén ya no espera más. Es el segundo año que nuestros cafetaleros se ven afectados en el precio del café. No están viniendo los inversionistas a nuestra zona. Nosotros exportamos café a Estados Unidos, Europa, otras áreas y no están viniendo por falta de un aeropuerto", agregó.