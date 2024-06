Aeropuerto Jorge Chávez: ¡Al fin! Ministro de Transportes afirma que pista de aterrizaje ya tiene luces de emergencia

05/06/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de dos días del cortocircuito en la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, esta ya cuenta con luces de emergencia para evitar que continúe la suspensión de vuelos, según indicó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes.

En la conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros Indicó que la Fiscalía de la Nación ya realiza un trabajo de investigación y se ha aperturado una carpeta fiscal, en la cual Corpac tiene que colaborar en todo lo que la Fiscalía requiera.

Pista del Aeropuerto ya tiene luces de emergencia

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, mencionó que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ya tiene luces de emergencia, luego del cortocircuito que se registró en los últimos días. También indicó que Corpac internamente también está realizando la investigación para determinar si hay responsables.

"Con la finalidad de que esta situación no vuelva a presentarse, se han realizado dos cosas, la primera, hace menos de una hora ha aterrizado ya el primer equipo de luces de emergencia portátiles, ya está aquí en Lima y está viniendo el segundo equipo de luces de emergencia portátil que debería estar aterrizando en una hora y media aproximadamente, uno viene de Talara y el otro de Arequipa", explicó.

Asimismo, detalló que este equipamiento son procedentes de los aeropuertos de Arequipa y Talara.

"Ese equipamiento que teníamos en las sedes de Talara y Arequipa para gestionar alguna emergencia que pueda surgir en la zona norte y sur están viniendo a Lima y vamos a desplazar nuevo equipamiento para reemplazar estos equipos de luces de emergencia" agregó.

Detalló que estos equipos de emergencia se compraron hace casi cuatro años y estaban destinados para la zona norte y sur ante la eventualidad de algún problema por las intensas lluvias que pudieran afectar el sistema eléctrico de los aeropuertos referidos.

¿Por qué no se compró estos equipos para Lima?

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), señaló que este problema de lluvias intensas no los tiene Lima, por lo cual no se consideró necesario tener un equipo de estos en la ciudad capital.

Además, explicó que no se utilizó la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, porque no había un protocolo de operación nocturno en caso de emergencia.