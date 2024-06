Caos en Jorge Chávez: Directivos de Corpac podrían ser sancionados penalmente por omisión de funciones

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Erwin Siccha se pronunció sobre el cortocircuito en la pista de aterrizaje que suspendió los vuelos el último domingo y advirtió que los directivos de Corpac podrían recibir sanciones penales por el caos generado en el aeropuerto Jorge Chávez.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el mencionado especialista aseguró que ello es posible pese a su condición de funcionarios públicos. Según indicó, son pasibles de responsabilidad penal a pesar del cargo que ocupan en centro operativo estatal.

En esa misma línea, el abogado penalista detalló que las sanciones penales que podrían recaer sobre los directivos y gerentes de Corpac corresponderían a la presunta comisión del delito de omisión de funciones.

De acuerdo con Erwin Siccha, ello se debería porque el cableado donde se habría generado el cortocircuito iba a pasar por un control en enero. Sin embargo, dicho proceso preventivo no llegó a realizarse.

"Abrir investigación por el delito de omisión de funciones es lo menos que se puede pedir en estos casos. Uno, porque habría estado previsto el control del cableado para enero, sin embargo, no se hizo. Aún no se determina al responsable, pero queda clarísimo que si no se hizo por causas fortuitas o fuerza mayor, estaríamos frente un delito por omisión de funciones", explicó.