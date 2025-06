Aeropuerto Jorge Chávez: Bus turístico choca contra muro de acceso al terminal y causa congestión vehicular

13/06/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana de este viernes, 13 de junio, un bus de turismo perteneciente a la empresa Martínez protagonizó un accidente al impactar contra el muro de acceso vehicular al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao, lo cual generó gran congestión en la avenida Morales Duárez.

Choque de bus congestiona el ingreso al aeropuerto Jorge Chávez:

El incidente se registró al promediar las 7:30 horas. Según los testigos en la zona, el vehículo se dirigía hacia el puente aéreo directo que conecta con el aeropuerto, cuando el conductor habría perdido el control de su unidad y terminó impactando directamente contra la referida estructura.

Hasta el momento no se ha reportado heridos por este accidente y no se ha determinado si el vehículo en cuestión llevaba pasajeros al momento del impacto. Si bien el hecho no ha dejado víctimas mortales, sí ha generado grandes demoras en el flujo vehicular.

El caso ha dejado con fastidio a los ciudadanos que se trasladaban por la avenida Morales Duárez, que es una una de las principales vías de conexión con el nuevo terminal aéreo, debido al lento tráfico ocasionado porque la unidad impactada obstruyó uno de los dos carriles habilitados para el paso de vehículos.

A través de redes sociales, algunos usuarios compartieron fotos y videos del bus accidentado y se pudo apreciar como muchos choferes han tenido que esquivar con dificultad el lugar del siniestro para poder continuar con su ruta. Los agentes de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona para desviar a los vehículos y facilitar el trabajo de remoción de dicha unidad.

¿Cuándo se habilitará el acceso peatonal al nuevo terminal?

Cabe mencionar que, la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público en Perú (Ositrán) informó que la vía peatonal hacia el nuevo terminal del aeropuerto internacional Jorge Chávez no estará habilitada hasta fines de 2028.

Verónica Zambrano precisó, en una entrevista con el programa Cuarto Poder que actualmente el acceso provisional se realiza mediante puentes modulares que no cuentan con veredas ni el espacio adecuado para el tránsito de personas, lo que representa un riesgo para los peatones.

De igual manera, la titular del Ositrán indicó que las condiciones de infraestructura no permiten garantizar un paso seguro, por lo que la habilitación de una vía peatonal ha sido postergada hasta la culminación del viaducto del puente Santa Rosa, que será el ingreso oficial al terminal aéreo.

Según explicó, el diseño del acceso provisional al nuevo aeropuerto Jorge Chávez fue concebido exclusivamente para vehículos, sin contemplar un paso peatonal adecuado al flamante terminal aéreo.