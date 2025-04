Dina Boluarte anuncia que motos con dos pasajeros serán enviadas al depósito: "Justos pagan por pecadores"

26/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que las motos que circulen con dos pasajeros a bordo serán enviadas al depósito, ello como parte de las restricciones hacia este vehículo en la lucha contra la delincuencia.

Dina Boluarte en actividad oficial

Durante la ceremonia de juramentación de Juntas Vecinales y firma de ley que incorpora la pistola eléctrica al Serenazgo, la mandataria peruana aseguró que su Gobierno no se va a dejar "vencer por aquellos que delinquen diariamente".

"A esos criminales les decimos: 'aquí estamos, juntos, unidos, y vamos tras de ustedes porque los vamos a vencer", agregó durante su intervención en la actividad oficial realizada este sábado 26 de abril en San Isidro.

En esa línea, indicó que su gestión está "del lado de quienes cuidan a la ciudadanía y no los tendrá desprotegidos", y que por ello autorizó la ley que le da al sereno la autoridad para que use su arma no letal.

Motos irán al depósito

Tras ello, la jefa de Estado advirtió a los motociclistas y resaltó que sus vehículos serían enviados al depósito si es que hay dos pasajeros a bordo, ello en el marco de las acciones por el Estado de Emergencia en Lima y Callao para combatir el crimen.

"Nuestra Policía tiene el marco legal. Aquella moto que vaya con dos pasajeros será detenido y la moto se irá al depósito, porque hemos visto que a través de las motos la gran mayoría lo usaba para asaltar y quitarle la vida a nuestros compatriotas", afirmó.

Como se recordará, el Gobierno decidió restringir la circulación de dos personas en una motocicleta. La medida entró en vigencia desde el lunes 14 de abril y se mantendrá hasta el sábado 17 de mayo. En ese sentido, la mandataria peruana recordó el dicho 'justos pagan por pecadores' y expresó que quienes hacían el correcto uso de las motos deben entender la disposición adoptada por su gestión.

"Hay un dicho que dice: Justos pagan por pecadores; y a los justos, a los que sí usaban su moto para trasladarse, para su trabajo o para llevar a su niño al colegio, pues tienen que entender que estamos en una guerra", aseveró.

Durante esta actividad oficial, donde se anunció que las motos con dos pasajeros serán enviadas al depósito, Dina Boluarte también manifestó que busca "avanzar lo más rápido" posible en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.