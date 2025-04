Aeropuerto Jorge Chávez: Familia pierde vuelo a Chile y duerme en el suelo tras falla en sistema de comunicación

29/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El último lunes se reportó retrasos y cancelación de vuelos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esto ocasionó que una familia, que venía desde Chiclayo, pierda su vuelo a Chile y terminen durmiendo en el suelo.

"En Chiclayo nos dijeron que era tema climático, pero en las redes sociales nos informaron que era por otro motivo. Entonces, pedimos una solución pero la única salida que nos dijeron fue que el vuelo iba a salir a las 11, (...) pero seguimos acá. Al tener un retraso, perdimos el vuelo para Chile", comentó una de las integrantes de la familia.

No les dijeron causa de retraso

Según contó otra de las integrantes de esta familia, no se les informó acerca de la verdadera causa del retraso de los vuelos. Además, comentó que los han dejado esperando poder viajar a Chile pero no tienen asientos y ni hora definida. En esa línea, criticó que no se les ha brindado alimentos hasta el momento.

La falta de información generó incomodidad en la familia que viajó desde Chiclayo hasta Lima para conectar con un vuelo a Chile. De acuerdo a sus declaraciones, deben de asistir a un matrimonio.

"Ahora tenemos que esperar a viajar a Chile, pero ¿a qué hora?. Yo les estoy diciendo sino que me devuelvan mi dinero urgente. (...) Que nos confirmen lo más pronto posible", manifestó la integrante.

Caos en el aeropuerto Jorge Chávez

Como se recuerda, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registró algunas deficiencias en su servicio el último lunes 28 de abril. La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC) se pronunció sobre los casos de vuelos retrasados y cancelados, descartando que las mismas se hayan originado por fallas en el sistema de radar.

Posteriormente, la empresa Bitel, encargada de la comunicación radial e informática del aeródromo, denunció que esto se produjo por un acto de "sabotaje externo" a su sistema. En comunicación con Exitosa, algunos usuarios expresaron su indignación por la situación registrada, debido a que perjudicaba los planes que tenían programados.

"Mi vuelo salía a las dos de la tarde, hacia Ayacucho. Nos tuvieron dentro el avión por hora y media, y finalmente dijeron que se iba a cancelar porque las condiciones para el vuelo no eran las mejores", expuso uno de ellos, preocupado porque su viaje tenía como fin el retorno a su lugar de trabajo.

De esta manera, se dio a conocer que una familia perdió el vuelo a Chile y durmió en el suelo tras la falla en el sistema de comunicación.