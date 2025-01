Aeropuerto Jorge Chávez: Pasajeros pierden sus vuelos por fallas en sistema para pasaporte de emergencia

La mañana de este viernes, 31 de enero, pasajeros denunciaron la pérdida de sus vuelos internacionales tras presentarse fallas en el sistema encargado de emitir pasaportes de emergencia en el Aeropuerto Jorge Chávez.

El equipo de Exitosa llegó hasta el Aeropuerto Jorge Chávez, donde decenas de pasajeros, entre adultos y niños, se vieron obligados a pernoctar en el piso tras verse imposibilitados de tramitar su pasaporte de emergencia.

Al no obtener respuesta por parte de los encargados del terminal aéreo, las personas que tenían vuelos programados con destino internacional terminaron perdiéndolo. Por su parte, las aerolíneas estarían brindando la opción de reprogramar los viajes perdidos, siempre y cuando se efectúen pagos que oscilan entre los 600 a 800 dólares, además de la correcta emisión del pasaporte.

"Estamos desde el día de ayer y este vuelo ¿Cuándo iba a salir? Hoy a las 7:20 de la mañana, ya lo hemos perdido. Ahora me dicen que no le van a dar el pasaporte (a su familiar) si no hay reprogramación. Mi vuelo es de copa y ahora, me quieren reprogramar el vuelo pero con 800 dólares, muchísimo más de lo que me costó y eso está malísimo. El error no es nuestro ni de la aerolínea, es de Migraciones. 12 horas (pasaron) y no han podido solucionar, malísimo", explicó una pasajera, quien no puede emprender su viaje debido a que su madre no pudo obtener el pasaporte.