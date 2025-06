Afin advierte que iniciativa que habilita radio FM en celulares encarecería equipos y limitaría la oferta

Este lunes 16 de junio, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el proyecto de ley que obliga habilitar la radio FM en todos los celulares que cuenten con esta opción.

Según la iniciativa presentada por la parlamentaria Lady Camones, la idea es que toda la población pueda acceder a esta herramienta en caso de desastres naturales como temblores o terremotos para mantenerse informados.

Pese a que el dictamen fue celebrado al interior del Congreso, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) emitió un comunicado donde advirtió que este proyecto de ley traería más de una consecuencia la cual afectaría directamente al bolsillo de los peruanos.

En su pronunciamiento, la entidad aseguró que obligar a que las operadoras telefónicas y las empresas que venden celulares habiliten la radio FM en dichos dispositivos, solo ocasionará que los equipos eleven sus precios.

"Si bien se reconoce el valor social de la radio, imponer esta funcionalidad en los equipos móviles restringe la oferta, eleva los precios y vulnera el derecho del consumidor a elegir, pues no todos los equipos tienen esa funcionalidad, ni los de alta gama", iniciaron.

En esa misma línea, la entidad dejó en claro que el Congreso o cualquier otra entidad del Estado no puede obligar a las compañías que comercializan equipos móviles ya que la responsabilidad de habilitar radio FM en los equipos recae en los fabricantes.

"Las operadoras -que no fabrican los equipos y solo importan una parte de ellos- no pueden asumir una obligación que recae en los fabricantes, quienes responde a las preferencias globales de los usuarios y como tal no debe restringirse la libertad de elección del consumidor y además perjudicar a la población de menores ingresos", añadieron.