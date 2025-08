Abuelita que fue al malecón con su nieto durante la alerta de tsunami abrió su cuenta de TikTok

02/08/2025 / Exitosa Noticias / Tendencias

La alerta de tsunami del pasado 30 de julio activó las alarmas en diferentes partes de nuestro país, pero también dio pie a una historia viral. Una abuelita de Chorrillos fue captada en el malecón junto a su nieto y, tras hacerse popular por sus declaraciones, abrió una cuenta de TikTok para contar su experiencia.

Lleva a su nieto a ver el "tren de olas"

Todo comenzó la mañana en que se emitió una alerta preventiva por un posible tsunami. Mientras muchos ciudadanos optaban por mantenerse alejados de las playas, la abuelita decidió acercarse al malecón de Chorrillos junto a su nieto, motivada por la curiosidad.

"Escuché en la televisión de mañana y me alerté, y quería ver algo porque yo nunca había visto un tsunami", relató. "Lo traigo a mi nieto para que también vea y conozca", añadió.

A pesar de las advertencias de las autoridades para evitar las zonas costeras, la abuelita consideró que no había mayor peligro: "Me han dicho que es algo preventivo, no de alto riesgo, ¿no? Bueno, es lo que he escuchado, que no es alto riesgo".

Incluso, aseguró que tenía ruta de evacuación: "Lo que tengo que irme es para el frente, al frente de la Casa Blanca y quedarme, porque no me puedo meter a las cuadras porque son muy angostas".

Abuelita viral abre TikTok

Su espontaneidad frente a las cámaras rápidamente la convirtió en tendencia en redes sociales. Lo que nadie esperaba era que esta aparición mediática la llevaría a abrir su propia cuenta de TikTok. "Gracias Latina, de que me he hecho famosa, sin saber cómo, pero soy famosa", dijo emocionada.

Incluso explicó con más detalle su razonamiento ante el supuesto peligro: "Mira, el malecón tiene más de 20 metros de altura, y supuestamente iba a llegar una ola de 2 o 3 metros, así que estaba bien lejos. Así que no pasó nada".

Aunque aseguró que su hija se molestó por haber llevado al nieto, dijo que entendía su preocupación porque todo fue muy inesperado: "Me ha rezongado, pero gracias a Dios no pasó nada", añadió.

Lo que comenzó como una simple salida al malecón con su nieto en medio de una alerta de tsunami, terminó convirtiéndose en una historia viral inesperada. Ahora, la abuelita comparte videos en su cuenta de TikTok, donde relata lo ocurrido y se divierte con su familia mientras recuerda ese momento que la hizo conocida en todo el país.