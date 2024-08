Alcalde de Ayabaca afirma que pidió patrulleros al Mininter, pero aún no recibe respuesta

En diálogo con Exitosa, el alcalde provincial de Ayabaca (Piura), Darwin Quinde, reveló que envió un documento al Ministerio del Interior (Mininter) para solicitar patrulleros, sin embargo, aún no recibió respuesta.

El burgomaestre también curso una carta al general de la región Piura debido al incremento de la inseguridad en la zona fronteriza con Ecuador, donde de los 80 kilómetros solo hay un puesto de resguardo policial.

"Geográficamente le he incursado al general de la región Piura la dimensión geográfica de nuestra provincia, pero le he cursado también un documento al Ministerio del Interior la preocupación que existe acá (...) Pero hasta la fecha han hecho caso omiso de transferirnos patrulleros a esta provincia que es extensa, cada pueblo esta a dos o tres cuatro horas, esa preocupación la hemos hecho llegar", aseveró.

Asimismo, alertó que en las zonas limítrofes que no tienen presencia de la Policía los extranjeros ingresan a su provincia cruzando un río.

Por tal motivo, expresó su preocupación porque al no tener ni un solo patrullero las autoridades que velan por la seguridad no tienen cómo desplazarse a las distintas zonas, ni cómo proteger a su población.

Para tratar de apoyar a la PNP, Darwin Quinde comentó que la misma municipalidad tiene que prestar sus camionetas o donarles, no obstante, eso no es suficiente.

A los oficiales se suman los patrullajes por parte del Serenazgo y las mismas rondas campesinas que se unen para combatir no solo la delincuencia, sino el tráfico ilícito de drogas.

El alcalde puso hincapié a que se deben tomar acciones de una vez porque al haber la crisis en Venezuela puede que la situación se agrave en las zonas de frontera.

"Hasta la fecha no se han comunicado mas bien yo he hecho un llamado, me he comunicado con el general de la región para hacerle conocer que necesitamos al menos tres patrulleros acá en la provincia", sentenció.