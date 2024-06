Fiscalía realizó diligencias en GORE Piura por presunto direccionamiento en contratación de personal

La Fiscalía de la Nación realizó diligencias en diferentes oficinas de la sede principal del Gobierno Regional de Piura y la Dirección Regional de Transportes, por presunto direccionamiento en la contratación de personal en dicha institución.

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) informó que esta medida se tomó a cargo del Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Piura.

De tal modo, se conoció que la fiscal provincial Fyorella Montero Talledo brindó detalles de la intervención fiscal. Según informó, la diligencia se realizó como parte de la investigación que se desarrolla por el caso "Audio entre funcionarios del GORE Piura" que evidenciaría un presunto direccionamiento en contratación de locadores.

Cabe mencionar que, este caso se conoció debido a que una conversación telefónica se filtró en las diversas redes sociales. En este audio se escucha a quien sería el jefe de la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Piura, Ángel Caicay.

De acuerdo al audio, Caicay increpa a Karla Lescano, exprocuradora anticorrupción de la entidad, por los presuntos malos tratos hacia la locadora Sussy Vallejos Calderón, quien sería su pareja sentimental.

"Y si ella (Sussy) va a un lugar aquí o allá, a pagar y dejar (...) es que tiene la libertad de hacerlo, no tiene por qué pedirle permiso a nadie. Por último, ni a Arévalo y ni a ti, porque tú no le has hecho el favor de llevarla ni nada por el estilo, no, el que ha hablado para que ella vaya ahí he sido yo, porque yo he hablado con Lucho (Neyra León)", dijo quien serpia Caicay.