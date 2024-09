Alcalde de Ventanilla a favor de declaratoria de emergencia: "El delincuente se burla de nuestras leyes"

En diálogo con Karina Novoa durante el programa Informamos y Opinamos, el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, manifestó estar a favor de la declaratoria de emergencia, alegando que los delincuentes hacen caso omiso a las leyes.

Vásquez precisó que la tipificación del sicariato y extorsión como "terrorismo urbano" es crucial para combatir frontalmente a la inseguridad, poniéndole fin a las burlas y omisiones de los criminales hacia las normativas.

"El terrorismo urbano sería en si la ola de crimen que percibimos en la capital. Pareciera que si no aplicamos medidas firmes y frontales con el Gobierno central, mediante sanciones más drásticas, no vamos a poder combatir. El delincuente se burla de nosotros. Actualmente no hay leyes que respalden a la Policía Nacional ni que coloquen donde merecen a estas lacras de la sociedad", comentó.