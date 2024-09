¿Infringió la ley? Policía 'detiene' a perrito tras intentar cruzar la vía y desata RISAS: "Firulais a la reja"

26/09/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Tras el paro de transportistas en Lima, la Policía Nacional del Perú desplegó un gran contingente en la ciudad, a fin de garantizar el orden y la seguridad durante las protestas. Sin embargo, un suceso hilarante llamó la atención de los usuarios en redes sociales: la detención de un perrito a manos de los efectivos.

Perrito es 'detenido' por policías

Un curioso registró en video el momento exacto en el que se dieron los hechos. En el clip, se aprecia como un grupo de policías carga en brazos al can, mientras cruzan la Panamericana Norte. El can no opuso resistencia, por lo que fue llevado por los efectivos al lado opuesto de la vía.

Pese a que la iniciativa fue poner a salvo al perrito, los presentes no dudaron en narrar con humor lo acontecido. Ni bien 'atraparon' al animalito, se escucha mediante un megáfono. "Cayó Firulais. A la comisaria". Asimismo, algunos mencionaron "¿Qué fue, Firulais?" o "¡Al calabozo de frente!", causando risas entre los testigos, incluidos los agentes del orden.

El video, titulado "Firulais a la reja", fue difundido a través de las redes sociales, volviéndose viral casi al instante. Algunos destacaron la buena acción de los policías, precisando que la vía transitada podría significar un peligro para el can. " Es una pista peligrosa, ojalá y esté en casita sano y salvo ", mencionaron algunos.

Cayó el primer revoltoso. 😂#ParoDeTransporte pic.twitter.com/cynvsbFPyE — Solo en Perú pasa esto (@solopasaenperu) September 26, 2024

Usuarios reaccionan a video viral

No obstante, y como era de esperarse, una ola de divertidas reacciones inundó las plataformas digitales. Muchos cibernautas tomaron con humor la peculiar escena, asegurando que el can intentó causar alboroto en medio del paro de transportistas. Por ello, lamentaron que hayan "apresado a Firulais".

"¡Pobre Firulais, ¿ahora quién podrá sacarlo!?" "Firulais: tumba la fiesta", "Lo que no saben es que soy del Grupo Terna 'firu'" y "Firulais también acata el paro", fueron algunos de los hilarantes comentarios que recibió el clip.

Pese a ser un momento lleno de incertidumbre y preocupación por la inseguridad ciudadana, los usuarios resaltaron que este anecdótico hecho logró al menos sacar una sonrisa a muchos peruanos. "Esto solo pasa en Perú" y "En Perú nunca te aburres", son un reflejo de la creatividad que poseen miles de personas en nuestro país

Como dato adicional, el nombre 'Firulais', comúnmente asignado a los perritos callejeros, es una versión al español de la frase 'Free of Fleas' ( Libre de pulgas ), el cual consistía en un certificado que se otorgaba a los canes que ingresaban a EE.UU.

Fue así que la policía decidió 'detener' a un perrito que se encontraba en medio de la pista, hecho que se volvió viral en redes.