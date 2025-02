Ancón: Policía se enfrenta contra manifestantes que se oponen a cobro de peaje

18/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cerca al peaje de Ancón se identificó que un grupo de manifestantes en contra del pago vehicular. Un efectivo de la PNP se enfrentó contra los protestantes que se oponen al cobro en las vías luego del compaso del puente de Chancay.

Policía se enfrenta contra manifestantes en contra de peajes

Un conjunto que se reunió cerca del peaje de Ancón reclamó sobre el pago del peaje después del accidente ocurrido en Chancay con el colapso de un puente vehicular. La manifestación exigía que se cierre el cobro y reclamó a la concesionaria Norvial por lo ocurrido.

El grupo detractor de los peajes se reunió desde la mañana y se sumaron más de 100 personas para manifestar en contra. Para evitar acciones violentas, los manifestantes fueron custodiados de igual forma por un gran número de efectivos del orden.

Varios transportistas no pagaron la cuenta correspondiente, como protesta en contra de Norvial. Se confirmó que la empresa no suspendió el peaje pese a que no se una la vía concesionada. La nueva ruta a seguir ha afectado a varios transportistas por el tiempo y gasto que ocasiona la vía alterna que usan.

Un efectivo de la PNP encargado de la custodia del peaje de Ancón se enfrentó contra los manifestantes que se oponen al cobro de peaje a raíz de los desvíos por el colapso del puente de Chancay.



Ante las contantes trifulcas y reclamos, un efectivo de la PNP que custodiaba al conjunto manifestante se enfrentó a la multitud para recuperar el orden. Uno de los integrantes del grupo en contra del peaje era Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas.

"Realmente nos sentimos desprotegidos por este Gobierno, estamos exactamente en el peaje de Ancón donde nosotros no hace nada el concesionario Norvial para solucionar el puente que lo pueden haber resuelto si hay voluntad y decisión. Hoy para irnos de Lima al norte chico para llegar a Chancay una hora y media de tráfico, dos horas y media para llegar a Chancay", declaró.

Transportistas se niegan a pagar peajes

La manifestación organizada en Ancón no surgió de la nada, pues el vicepresidente de la Unión de Gremios de Transportes del Perú, Geovani Diez, anunció que desde este miércoles 19 de febrero impulsará desde su sector que se paralice los pagos de peaje en la zona de Huaral.

Al igual que el conjunto reunido en Ancón, la razón responde a la tragedia ocurrida en Chancay. El incidente donde un bus interprovincial se cayó al río por el desplome de un puente vehicular. Diez aseguró que no cancelarán pagos hasta que esta estructura sea reconstruida,

De esta manera, un policía se enfrentó contra los manifestantes reunidos en el peaje de Ancón en contra del cobro del impuesto.