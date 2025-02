Transportistas anuncian que no pagarán peaje mientras no se construya puente que colapsó en Chancay

El vicepresidente de la Unión de Gremios de Transportes del Perú, Geovani Diez, anunció que desde este miércoles 19 de febrero, desde su sector, se impulsará una paralización de los pagos de peajes en la zona de Huaral debido a los retrasos causados tras la caída del puente Chancay. Exigen asimismo la construcción de un puente como obra prioritaria.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el representante de los transportistas acotó que, tras el desplome del puente de Chancay, es un caos el transporte, pues por las distancias que ahora deben enfrentar, suman de 2 a 4 horas más a su curso habitual. Asimismo, explicó que esta situación se ha visto agravada por la continuación del cobro de peajes.

De este modo, criticó que las autoridades hagan caso omiso a las exigencias del sector, enfatizando en que aparentarían tener preferencias en defender los intereses de las concesionarias. Por tanto, anunciaron que se impulsará la paralización del pago desde el día miércoles.

"No hay autoridad que escuche y le importe, parece que han sido elegidos solamente para defender la posición de las concesionarias. Ya nos cansamos. El día miércoles, todos los transportistas que cruzan la panamericana, vamos a decir no al peaje, y vamos a paralizar ahí, porque no vamos a seguir pagando peaje", apuntó.