Titular del MTC confirma que denunciará por difamación a Rafael López Aliaga: "Tomaré acciones legales"

César Sandoval Pozo, ministro de Transportes y Comunicaciones, respondió con todo a las recientes declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien aseguró haberse reunido con él antes de asumir su cargo.

En diálogo con Exitosa, el titular del MTC anunció que denunciará al burgomaestre por difamación ya que aseguró que esta versión es completamente falsa pues nunca visitó las oficinas de la comuna limeña.

En primer lugar, el titular de Transportes y Comunicaciones dejó en claro que nunca pisó las oficinas de la Municipalidad de Lima antes de haber asumido este cargo dentro del gobierno de Dina Boluarte. De acuerdo a su versión, este asistió a la comuna limeña solo cuando ya había sido elegido para comandar el MTC y fue para dialogar sobre su sector.

"Nunca he ido ala Municipalidad de Lima. Fui una sola vez ya siendo ministro de Estado, invitado por él para conversar del tema transporte. Antes de ello, yo no lo he visto y no tendría porque conversar con él. Por eso que me indigna semejante mentira y patraña. Por ello, tomaré las acciones legales porque no voy a permitir porque he soportado, insultos, adjetivos porque soy un funcionario público", añadió.