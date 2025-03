Año Escolar 2025: Indecopi explica si los colegios pueden exigir corte de cabello a los estudiantes

02/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el inicio del año escolar 2025 a la vuelta de la esquina, muchos padres se están preparando para el regreso a clases de sus hijos. En este tiempo de vacaciones, algunos estudiantes han decidido dejarse crecer el cabello, lo que podría generar tensiones con las normas de presentación personal de algunos colegios.

¿Colegios pueden obligar a los alumnos a cortarse el cabello?

Esta es una de las inquietudes más comunes entre los padres que desean evitar inconvenientes en el regreso a clases de sus hijos.

Para resolver esta duda, la representante de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, Mariela Villacorta, detalló las normas que se aplican tanto a los colegios privados como a las instituciones públicas en el país.

"Los colegios privados pueden establecer disposiciones referidas al corte de cabello que deberán usar los alumnos, las cuales se vinculan con aspectos de orden o disciplina", dijo en entrevista con La República.

La representante de Indecopi señaló que el Ministerio de Educación no define normas específicas sobre la presentación personal de los estudiantes en las escuelas públicas. No obstante, en el caso de los colegios privados, estos tienen la facultad de establecer sus propias reglas, siempre y cuando no infrinjan los derechos de los estudiantes.

"Sin embargo, se debe precisar que el ejercicio de dicha autonomía no debe desnaturalizar ni desconocer los derechos de los estudiantes a la identidad, al desarrollo, a la libre personalidad, entre otros, ni encubrir actos de desigualdad o discriminación", agregó.

UNICEF insta a supervisar infraestructura escolar

Las intensas lluvias, inundaciones y deslizamientos que afectan al Perú han impactado a más de 57,000 personas, incluyendo a 17,167 niños, niñas y adolescentes. A solo días de iniciar el año escolar 2025, UNICEF alertó sobre el riesgo para la seguridad de la población escolar.

Según cifras proporcionadas por Defensa Civil, las regiones más afectadas por estos fenómenos son Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Arequipa.

Para mitigar el riesgo de contagio y asegurar un ambiente seguro en las escuelas, UNICEF recomienda realizar una limpieza exhaustiva de las aulas, baños y otros espacios en los que se pueda acumular agua.

Asimismo, en las áreas con escasez de agua potable, es fundamental mantener los bidones de agua limpios y evitar que el agua de consumo se encuentren en cualquier recipiente.

De esta manera, Indecopi indicó que el Minedu no define normas específicas sobre la presentación personal de los estudiantes en las escuelas públicas, pero en el caso de colegios privados, estos tienen la facultad de establecer sus propias reglas.