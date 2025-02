Abogado de Demartini critica solicitud de impedimento de salida del país contra su patrocinado: "No tiene fundamento"

El abogado de Julio Demartini, Fernando Silva, cuestionó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, haya solicitado el impedimento de salida del país contra su patrocinado y aseguró que la medida no tiene ningún fundamento.

En diálogo con Canal N, el letrado indicó que consideran que el pedido de la titular del Ministerio Público "no tiene acervo probatorio importante", el cual acredite la supuesta participación de su cliente en alguna actividad criminal.

Asimismo, Fernando Silva aseguró que Julio Demartini está colaborando en todo momento con las investigaciones, entregando la información que solicita la Fiscalía.

En esa misma línea, el abogado indicó que "aún" no le han propuesto a su patrocinado ser embajador en el Vaticano y apuntó que cualquier persona está en su derecho a aceptar una oferta de esta magnitud.

Además, Silva indicó que, en caso lo aceptase, esto no genera ninguna posibilidad de fuga. Al contrario, ello da la certeza de saber donde se encuentra su cliente.

"Eso no le genera ninguna posibilidad de fuga, por el contrario, le da certeza de donde está, de que tiene un trabajo o un ingreso fijo. Yo no considero que ese hecho a futuro, una cosa que no se sabe si va pasar, no creo que sea utilizada por la Fiscalía para justificar un impedimento de salida del país, es algo absurdo", añadió.