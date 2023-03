"Anoche no sabía si llorar": Mujer pierde S/300 mil tras paso de huaico en Cieneguilla

15/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Qué lamentable! Una mujer pierde cerca de S/300 mil tras paso de huaico en el Sector La Cantera en Cieneguilla, debido a fuertes lluvias en el marco del ciclón Yaku.

La mujer apenada contó ante las cámaras de Exitosa que "lo ha perdido todo" y que el huaico se llevó sus pertenencias. Asimismo, indicó que invirtió cerca de 300 mil soles en su negocio de aves y que esa cantidad de dinero lo perdió tras las fuertes precipitaciones pluviales.

"Nunca pasó nada. Llovía en esta zona pero no de manera excesiva. Anoche no sabía si llorar o qué sentir, porque en realidad es una pérdida muy grande. He perdido pollos, he perdido mi casa, mi local. No sé que hacer. He perdido un aproximado de 300 mil soles", dijo la mujer, identificada como Gloria, con la voz entrecortada, en entrevista con Exitosa en el programa de Informamos y Opinamos con Karina Novoa.

Además, Gloria manifestó su desesperación ante las quebradas de huaicos que se registraron, en los últimos días, en el Sector La Cantera. En esa línea, pidió a las autoridades apoyar a la Asociación Río Seco y espera que el alcalde de Cieneguilla visite el lugar, con el fin de brindar la ayuda necesaria a las familias afectadas.

"Yo tengo 3 hijos y ahora qué hago. Yo sinceramente pido que me apoyen a la Asociación Río Seco. No solo soy yo, está mi suegra, los vecinos alrededor. Espero que nos ayuden. Así como nosotros pagamos nuestros arbitrios, que venga el alcalde a visitarnos a apoyar con las máquinas, no sé que más pedir. Pido apoyo para toda la población", dijo la mujer.

Entrevista a mujer que pierde S/300 mil tras paso de huaico en Cieneguilla

Gloria, la mujer que pierde S/300 mil tras paso de huaico, indicó que su vivienda quedó destruida y que ahora no tiene nada con qué amoblar su hogar, ni con qué empezar su negocio.

"De verdad que todo está bien feo. Mis camas, los comederos de los pollos, no hay nada. Ahora es como si fuera primera vez que he venido a la asociación", manifestó.

Sector la Cantera queda completamente destruido tras huaico

El sector La Cantera quedó destruido luego de que se registrara un huaico en la zona, debido a las fuertes lluvias. Cabe señalar que, Exitosa llegó al lugar y obtuvo diversas imágenes de pistas y columnas de las casas de material noble deshechas, además cables de electricidad en el piso.

Así como la mujer pierde cerca de 300 mil soles tras paso de huaico en el Sector La Cantera en Cieneguilla, por ciclón de Yaku, otros ciudadanos también perdieron sus hogares y sus pertenencias personales por quebradas ante fuertes lluvias.