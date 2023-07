Aparece placa de Machu Picchu, pero aún no se encuentra el pergamino

El alcalde de Machu Picchu, Elvis La Torre, anunció que la placa que reconoce al Santuario Histórico de Machu Picchu como una de las nuevas siete maravillas del mundo fue recientemente hallada, aunque el pergamino aún no se encuentra.

En una entrevista a Canal N, el burgomaestre señaló que dichas condecoraciones no fueron "patrimionizadas", en su momento cuando se recepcionaron, por lo que es como si estos artículos no "existieran".

"Hace una hora hemos encontrado la placa de oro, sin embargo, estamos en búsqueda del pergamino, eso nos está faltando. Estas placas no han sido patrimonizadas en su momento cuando se recepcionaron, no existe ni placa de transferencia. Es como si no existiera", declaró.