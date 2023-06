Aprobación de norma que modifica ley de trabajo del cirujano dentista: Opiniones divididas de especialistas

No cabe duda que el proyecto legislativo para modificar ley de trabajo del cirujano dentista, de la Comisión de Salud del Parlamento, está generando gran repercusión en el panorama nacional. En Exitosa, el decano del Colegio Odontológico de Lima, José Rojas Rueda, y el vicedecano del Colegio Médico, Alfredo Celis, tuvieron opiniones divididas.

En entrevista para Exitosa, Celis apuntó que la "Ley 16447" reconoce a la odontología como profesión médica, más no pueden catalogarse como médicos a sus expertos.

Agregado a ello, puntualizó que las actividades que realizan los referidos especialistas no son de ninguna manera "actos médicos", solo pueden catalogarse bajo el término "odontológico".

"La Ley 16447 lo reconoce como profesión médica, no dice que no son médicos, por lo tanto, sí no son médicos y todo el acto médico, a través de la normativa que te acabo de mencionar dice 'que todo acto médico lo hace un médico', la pregunta es, ¿pueden los odontólogos hacer el acto médico? No, lo que realizan es el acto odontológico", dijo a nuestro medio.