Artesana shipibo conibo arremete contra Anis Samanez: "Ella será peruana, pero no será su cultura"

En un tono de marcado rechazo, una artesana shipibo-conibo criticó a la diseñadora peruana Anís Samanez tras recientes comentarios que, según la comunidad, minimizan la importancia y el valor cultural de los pueblos originarios del Perú.

El malestar en la comunidad surge luego de que Samanez, reconocida diseñadora, emitiera comentarios que fueron interpretados como una falta de respeto hacia las tradiciones ancestrales de los pueblos amazónicos.

Las palabras de la artesana han resonado como una respuesta contundente en defensa de su legado, haciendo énfasis que la diseñadora no tiene claro lo que realmente es hacer artesanía y textilería.

"Ella será peruana, pero no será su cultura que se ponga hacer lo que nosotras hacemos, esto no se termina en 1 hora sino en una semana y enseñar para hacer esta cultura se cobra no es fácil, tenemos que diseñar". expresó la artesana Susy Gómez, artista de la comunidad Shipibo.