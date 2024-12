Mujer shipiba acusa a Anis Samanez de malos tratos y niega cobro de $5000: "Pagó S/1200 por una semana de trabajo"

Milka Franco, artista shipiba radicada en Cantagallo, salió a desmentir las declaraciones de la diseñadora Anis Samanez en el conversatorio 'Orígenes 2024' y la acusó de malos tratos. En ese marco, negó el cobro de $5000 y que solo pagó "S/1200 por semana del trabajo de tres personas".

A través de las redes sociales, la artista Milka Franco lanzó un comunicado y negó rotundamente las declaraciones de la diseñadora acusándola de haber distorsionado los hechos, puesto que la comunidad shipibo-konibo no le habría pedido un monto tan alto como de $5000, sino que el acuerdo inicial fue que Anis Samanez pagara la suma de S/5000 por cada diseño.

Tras mostrarse en desacuerdo asegurando que solo quería inspirarse y no usar sus prendas, algunas integrantes del colectivo aceptaron trabajar con Samanez a un precio más bajo "por sus necesidades económicas y familiares": S/400 por bordados.

Además, explicó que la modista nunca visitó la selva ni trabajó con la comunidad shipibo-konibo, como dio a entender, sino que se acercó al Colectivo de Shipibas Muralistas, un grupo de artistas radicado en el distrito de Barranco.

Además, Franco también acusó a Samanez de haberla agredido verbalmente. Según su relato, tras llegar de un viaje a Pucallpa y conocer la polémica que se generó en los últimos días, decidió comunicarse con la modista a través de una llamada telefónica y conocer su versión de los hechos.

Lejos de explicarle o contarle la situación, Samanez comenzó a "gritarle de manera prepotente y agresiva" e incluso la habría amenazado con denunciarla. Sin embargo, eso no habría sido todo, puesto que la diseñadora le sugirió que debería ser ella (Milka) quien le pida perdón.

Milka también se mostró indignada por los comentarios de Anis Samanez que minimizaban la importancia de los diseños kené, símbolos culturales de su pueblo.

View this post on Instagram

En el evento de moda Orígenes 2024, la diseñadora se mostró indignada de que la comunidad shipibo-konibo pretendiese cobrar por enseñar sus conocimientos.

"Me dijeron que no. Me quería cobrar, ni les cuento cuánto. Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos. Somos exactamente iguales", mencionó Samanez.