Arzobispo de Lima sobre la criminalidad en el país: "Muchos sectores los protegen con leyes"

El Arzobispo de Lima, Carlos Castillo, abordó en su mensaje la grave crisis de inseguridad que afecta al Perú, indicando que "hay muchos sectores" que protegen a los delincuentes con leyes.

Durante la celebración de Domingo de Ramos, el cardenal reflexionó sobre el comportamiento de aquellos que menosprecian a los demás, y afirmó que la única forma de abordar la crisis de inseguridad en el Perú es mediante la unidad y la construcción de una verdadera "hermandad" entre los ciudadanos.

En otro pasaje de su mensaje, el Arzobispo de Lima lamentó que se inicie la Semana Santa en un contexto de violencia, la cual ha sido instaurada por un "conjunto de mafias". Del mismo modo, comparó la situación de inseguridad que azota al país con la época del terrorismo.

"Estamos empezando la Semana Santa en medio de la violencia que han instaurado un conjunto de mafias contra la vida de los peruanos y, dentro de esas, hay cómplices de muchos sectores que los protegen con leyes y que no permiten que vivamos en paz. Todos estamos conscientes de que necesitamos que se supere este periodo de violencia como en el periodo del terrorismo", agregó.

Como se recuerda, el pasado 28 de julio del 2024. durante la Misa Solemne y Te Deum, el arzobispo de Lima habló de la credibilidad hacia los políticos en medio de su homilía. Remarcó, además, que existen cerca de 10 millones de peruanos que viven en la pobreza y que no tienen acceso al agua ni al desagüe.

El máximo representante de la Iglesia Católica en el Perú se habría referido con respecto a los cuestionamientos que existen contra la clase política peruana. Ello refiriéndose además en la prioridad de intereses y la deslealtad que, en sus palabras, esta puede llegar a significar para la institución que se representa.

"La gente no sigue a quien no muestra signos sinceros de credibilidad, al no notar transparencia ni sintonizar con su yo profundo", puntualizó el monseñor.